Працівники поліції Тернопільщини продовжують працювати в посиленому режимі та вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки краян.

Правоохоронці виставили блокпости на в’їздах та виїздах з обласного та районних центрів. Поліцейські забезпечують правопорядок на вулицях та автошляхах, охороняють об’єкти критичної інфраструктури.

Правоохоронці звертаються до жителів області, які мають бойовий досвід, колишніх військових, учасників АТО та ООС, колишніх працівників поліції, громадських активістів та просто небайдужих громадян долучитися до охорони громадського порядку в своїх населених пунктах.

Всіх добровольців просимо звертатися у територіальні відділи та відділення поліції.

У разі виявлення підозрілих осіб або предметів, одразу телефонуйте на лінію «102».