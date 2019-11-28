22-25 листопада в Києві відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу та окремих вправ за версією WPBF, у якому брали участь двоє тернопільських поліцейських. Володимир Мартинюк та Тетяна Зведенюк привезли зі столиці України золоті та срібні медалі.

Поліцейський роти особливого призначення Володимир Мартинюк – багаторазовий чемпіон. Спорт він успішно поєднує з роботою і постійно покращує свої результати. Зі змагань правоохоронець завжди повертався з нагородами, підвищуючи свій спортивний рейтинг.

Цього разу поліцейський силач здобув золото в підйомі на біцепс, подолавши штангу вагою 79 кг та підтвердив норматив МСМК. Ще дві срібні нагороди Володя виборов в жимі штанги лежачи.

Успішним став перший світовий чемпіонат і для учениці Володимира Мартинюка, поліцейської Тернопільського відділу поліції Тетяни Зведенюк. У її здобутку дві золоті медалі та підтвердження, що її тренує хороший наставник.