В області стартує спеціальна операція, яка пов’язана із профілактикою порушень у перевезенні великогабаритних вантажів.

Відтак поліцейські зупинятимуть водіїв вантажівок і перевірятимуть у них документи.

Як повідомили у Патрульній поліції Тернопільщини, водій повинен мати із собою свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів; протокол перевірки технічного стану авто; свідоцтво про підготовку; письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації; погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу, виданий підрозділами превентивної діяльності апарату та головних управлінь Національної поліції. Також перевірятимуть наявність залишків небезпечного вантажу на поверхнях автоцистерн; додаткове обладнання; перевезення сторонніх осіб; перевезення неочищених цистерн; забезпечення транспортних засобів обладнанням, необхідним для здійснення таких перевезень.

Додамо, вантажівкам заборонено рухатися автошляхами краю з 10 години ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує 28 градусів тепла. Заборона пов’язана із збереження асфальтного покриття. Оскільки під час високих температурних показників рух великогабаритного транспорту призводить до найбільших руйнувань доріг. За словами поліцейських, щороку вантажівки наносять збитків на автошляхах України на три мільярди гривень.

Софія Романська