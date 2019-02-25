Тернопільські податківці викрили підпільну мережу з розповсюдження алкоголю і тютюну. ФОТО
Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області припинили протиправну діяльність мережі із постачання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів. Вона охоплювала територію Тернопільської, Львівської та Рівненської областей.
Про це повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області.
Проведено 14 обшуків у місцях розливу, зберігання та реалізації фальсифікату, а також транспортних засобах, якими здійснювалось його перевезення.
Вилучено майже 6,5 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Значна частина такої продукції розлита у так звані бег-ін-бокси, що заборонено законом. Також вилучено 950 літрів спирту та більше 6 тисяч пачок тютюнових виробів.
З незаконного обігу вилучено підакцизні товари на суму 4,2 млн гривень. Відтак упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі близько 600 тис. гривень.
Триває досудове розслідування.
Загалом із початку року працівники податкової міліції області з незаконного обігу вилучили незаконно виготовлених підакцизних товарів на суму 7,1 млн гривень.
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