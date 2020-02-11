Наш народ має багату культуру, основа якої складається із цінностей, які є надбанням багатьох поколінь. І не доречно заперечувати, що ще із прадавніх часів до нас іде життєва мудрість, певна настанова, яка закладена в українських звичаях, обрядах.

Різдво Христове – одне з найважливіших свят у році, що має багатовікові традиції. І взагалі, зима у нас асоціюється саме із різдвяними святами. Але зима поволі відходить від нас, однак потрібно гідно провести Різдвяні свята. Тому 9 лютого 2020 року в приміщенні ресторану «На дубах», на території Великогаївської ОТГ, Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр зібрав чудове товариство для «Пластової розколяди». Зимові свята проводжають розколядою – гучно, весело, багато. Після свят Водохреща та Івана Хрестителя закінчується вулична коляда, щедрівки, вертепи. Розколяда важлива тим, що її святкують громадою, в колі друзів і родини. На свято приходять із добрим настроєм і позитивними думками. Саме такими були і наші гості, які приїхали з різних куточків Тернопільщини, Києва та навіть США. Всі присутні на початку отримали благословення від Преосвященного Владики Дмитра та Високопреосвященнішого Владики Нестора. Далі була нагода побачити коротко роботу Тернопільського обласного пластового вишкільного центру за рік. Потім спільно колядували із студентами Тернопільського музичного коледжу ім. Соломії Крушельницької. Привітати гостей з розколядою завітали Великогаївський вертеп, Підволочиські та Великогаївські колядники, Козівська Маланка. Після чудового колядування, щедрування та засівання, учасники мали змогу ще й потанцювати українські народні танці, а саме «Плескач», «Канаду», «Гречаники», завдяки родинному гурту Гребеняків. На кінець заходу спільною молитвою подякували Богу за чудовий вечір, за те, що зібрав усіх в дружньому та родинному колі.

P. S.: До організації «Пластової розколяди» долучилося багато людей, за що їм велике спасибі: директор Оксана Шамрик та працівники Тернопільського обласного пластового вишкільного центру; голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман; ведучі заходу Віталій Міщук та Ірина Павлюк; директор та працівники ресторану «На дубах»; Тернопільський музичний коледж ім. С. Крушельницької; молодіжний хор с. Великі Гаї; дитячий зразковий театр «Дивосвіт» з смт. Козова; соціальна пекарня «Добродій» із Самбірщини, Львівської області; фотограф та відео оператор Віктор Смоляк.