“Діти дітям” – акцію під такою назвою організували тернопільські пластуни. Вони подарували пасочки та вітальні листівки дітям із малозабезпечених сімей. Таку благодійну ініціативу у Тернополі організували вдруге.

Тернопільські пластуни зібрали майже три сотні пасочок. Їх вручили 184 дітям із 78 сімей.

“Готувалися до цієї акції кілька тижнів. Підтримати добру справу могли всі бажаючі. Дуже вдячні всім небайдужим жителям нашого міста, що долучилися до цієї важливої ініціативи. Діти неймовірно тішилися таким подаруночкам. Було приємно бачити їхні емоції. Завдяки спільній справі, нам вдалося потішити дітей та сім’ї, з яких вони приїхали. Раді, що наша благодійна акція набирає все більших масштабів і сподіваємось, що на цьому ми не зупинимось! ”, – каже учасниця акції Ірина Гук.

Великодня традиція тернопільських пластунів об’єднала дітей. Вони запланували спільно реалізовувати нові проекти.