Тернопільські пластуни бережуть традицію, яку започаткували півстоліття тому. ФОТО

10/01/2019 Розмір тексту:

В Українському домі «Перемога» відбулося традиційне пластове свято “Різдвяна свічечка”. Тернопільські пластуни віншували, колядували, пригощали Різдвяними стравами, а також водили Маланку. Загалом у родинному святі взяло участь близько трьохсот людей.

Розпочалося родинне свято «Різдвяна свічечка» із запалення Вифлеємського вогню. Не обійшлося і без колядок, які сповіщали про народження Спасителя. Також учасників свята пригощали Різдвяними стравами.

Як зауважив голова Тернопільського пласту Назар Гапій, «Різдвяна свічечка» – це традиційна акція, яку започаткували представники діаспори понад півсотні років тому. «В Україні акцію «Різдвяна свічечка» організовують десь близько двадцяти років поспіль. Зустріч пластової родини – це ще одна нагода, щоб побажати кожному веселих свят, поколядувати, подивитися вертепи. Цього року у нас оновлена версія заходу «Різдвяна свічечка». У нашій програмі – віншування, колядки, вертепи. В результаті свято вийшло ще більш динамічним і по-домашньому затишним. А загалом акція була започаткована багато років тому у діаспорі. Проте з року в рік ми продовжуємо традицію. Збираємося, щоб разом відсвяткувати Різдво Христове. Свято наше відкрите для всіх охочих».

Нагадаємо, у Тернополі акцію «Різдвяна свічечка» проводять одинадцять років поспіль. Щороку дійство збирає чимало молоді, а також літніх людей.

Софія Романська