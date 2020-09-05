Завтра, 6 вересня у Тернополі під стінами ТОДА збираються підприємці на мирну акцію протесту.

Про захід в мережі повідомила тернополянка, місцевий підприємець Ольга Шахін, передають Тернополяни.

“Звертаюсь до усіх підприємців і тернополян!

6-го вересня о 16:00 год під стінами Тернопільської ОДА запрошуємо усіх на мирну акцію протесту!

Ми за життя, за конституційне право кожного українця на працю, навчання, свободу пересування та вибору!

Чому? Тому, що вже від сьогодні поліцейські почали «попереджати» підприємців про штрафи, які виписуватимуть із понеділка. Правоохоронці ходять з камерами по ТРЦ, ринках, ресторанах. І це вже не жарти. Влада обмежує наші конституційні права, щоразу вводячи нові обмеження!

Просимо усіх бути в масках, дотримуватись соціальної дистанції, – написала жінка”.

Звертаюсь до усіх підприємців і тернополян !•6-го вересня о 16:00 год під стінами Тернопільської ОДА запрошуємо усіх… Опубліковано Ольгою Шахін Субота, 5 вересня 2020 р.

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