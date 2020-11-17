Акція «Save ФОП» зібрала підприємців з усіх регіонів України під стінами Верховної Ради. Вони вимагають скасування введення касових апаратів, «карантину вихідного дня» та збереження спрощеної системи оподаткування.

З Тернопільщини до акції долучилося понад дві сотні підприємців, – розповіла голова профспілки підприємців центрального ринку Тернополя Наталія Шоломейчук. Вони не згідні зі змінами до Податкового кодексу України.

«Після карантину більшість підприємців має значні збитки, а тут ще нововведення, які можуть повністю зруйнувати малий бізнес. На ринку десятки підприємців — перед загрозою закриття. Ми вимагаємо зберегти мікробізнес. Вимагаємо прийняття законів №3853-1 (2), 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Також вимагаємо недопущення закриття малого бізнесу на карантин». За словами Наталії Шоломейчук, у карантинний період на Тернопільщині закрилося близько шести тисяч підприємців. Вона пов’язує це зниженням купівельної спроможності, інспекційними перевірками та податковим навантаженням.

Додамо, у вересні 2019 року Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, які зобов’язують фізичних осіб-підприємців другої-четвертої категорії у сфері торгівлі і послуг використовувати касові апарати. Цей закон набуде чинності у 2021 році.

Втім, сьогодні парламентарі протестувальників не почули. Закон про відстрочку введення касових апаратів Верховна Рада відхилила.