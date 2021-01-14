Тернопільські підприємці представили керівництву облдержадміністрації власні вимоги роботи в умовах локдауну. Зокрема, вони просять податкових канікул, а також компенсації за втрат через локдаун.

«Наші втрати через локдаун далеко перевищують 8 тисяч гривень. Хоча не всі підприємці отримали і цю допомогу, оскільки не увійшли до переліку визначених груп. Дуже просимо наших представників влади бути свідомими. Підприємці не мають фіксованої зарплати, вони розраховують лише на власний заробіток, якого практично не має під час локдауну. Тому податкові канікули необхідні. А ще було б непогано, якби компенсували хоч трохи наші втрати», – каже підприємиця Вікторія Остапчук.

Голова Асоціації платників податків області Іван Іскерський запевнив, що усі побажання підприємців будуть представлені центральній владі. Втім, щоб реалізувати їх, необхідні законодавчі зміни. «Багато вимог, які мають наші підприємці вирішуються на загальнодержавному рівні. Зокрема, ми можемо просити податкових канікул, але це потребує змін у податковому кодексі. Кредитні канікули потребують інші регулювання. Ми не можемо прийняти таке рішення, на яке адміністрація може сказати, що це буде реалізовуватися. Є дуже багато спірних питань, але думаю, що на наступне засідання ми напрацюємо реальні пропозиції».

Нагадаємо, у понеділок і вівторок Тернопільщиною прокотилася хвиля протестів підприємців з вимогами дозволу на роботу під час локдауну. Через порушення карантинних вимог поліція склала більше ста адміністративних протоколів на представників бізнесу.