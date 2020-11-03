Понад чотири сотні підприємців зібралися під «білим домом» у Тернополі. Вони вимагали збереження спрощеної системи оподаткування, мораторію на перевірки, а також відмовлялися застосовувати касові апарати у торгівлі.

Під час акції протесту підприємці збирали підписи під заявою до голови Верховної Ради України та президента. У документі були зазначені вимоги протестувальників.

«Ми прийшли відстоювати терміновий розгляд та ухвалення законопроектів про збереження спрощеної системи оподаткування. Вважаємо, що всі зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності малого бізнесу, повинні вноситись виключно після їх обговорення з представниками мікробізнесу. Оскільки їм працювати за тими правилами, з їхніх податків наповнюється бюджет країни. Хотіли б, щоб трохи поменшало чиновницького втручання у роботу бізнесу, тоді і результат буде кращий. Ми даємо робочі місця, сплачуємо податки. Щоб доброго зроблять вони зі своїми законами, коли змусять нас закритися?!», – каже підприємиця Галина Ковалик.

Тернопільські підприємці запропонували утворити при Президентові України консультативно-дорадчий орган, який буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні. Завтра цю пропозицію розглядатимуть урядовці.

Додамо, хвиля протестів прокотилася у більшості міст України, а також підприємці зібралися у столиці під Верховною Радою. Вони вимагають у парламентарів підтримки законопроекту про спрощену систему оподаткування, а також продовження мораторію на перевірки.



