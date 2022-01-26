Організацію благодійних обідів у Тернополі підтримують місцеві підприємці. Завдяки їхній допомозі, малозабезпечені та безхатьки отримують гарячу їжу та продуктові набори.

Організовують харчування волонтери фонду “Карітас”. Як зазначила координаторка благодійних проектів Аліна Муц, холодної пори відвідувачів їдальні більшає.

“Добрі справи для тих, хто потребує допомоги не залишаються поза увагою. Для нас дуже важливо, що у вирішенні щоденних проблем ми не одні, а є люди та організації, які небайдужі до інших, здатні на співчуття та розуміння до ближнього та роблять це безкорисливо, доброзичливо, від щирого серця. Завдяки такій співпраці, сьогоднішній обід для наших підопічних був по особливому корисним та солодким. Дякуємо усім небайдужим, які підтримують діяльність благодійної їдальні, за людяність, щире серце та розуміння”.

Додамо, благодійна їдальня у Тернополі працює понад 26 років. Підтримати її діяльність можуть всі охочі. Це дозволить волонтерам нагодувати більшу кількість потребуючих людей.