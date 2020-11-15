“Право на працю” – акцію під такою назвою влаштували тернопільські підприємці під поліцією. Вони вимагали забезпечити їм право на підприємницьку діяльність.

До акції протесту долучилося близько п’ятдесяти підприємців. Вони підготували звернення до начальника Нацполіції області Олександра Богомола.

“Ми звернулися до начальника Нацполіції, щоб він забезпечив нам право на працю. Це право нам гарантоване Конституцією України, а його нам вкотре хочуть порушити. Сьогодні поліція влаштувала нам перевірки, попереджали, що будуть штрафувати. Наші працівники налякані. Люди хочуть заробляти гроші, хто їм заплатить за те, що будуть сидіти вдома. Ми готові стояти до кінця, щоб нас почули. Вимагаємо захистити наше право на працю згідно Конституції”, – каже підприємець Ігор Собчак.

Такі акції відбулися у більшості українських міст. Підприємці не хочуть виконувати вимоги “карантину вихідного дня” та вимагають дозволити їм працювати.