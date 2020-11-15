Тернопільські підприємці долучилися до підписання петиції про скасування карантину вихідного дня. В Україні петиція набрала понад 26 тисяч голосів, цього достатньо, щоб бути розглянутою президентом.

У петиції йдеться, що рішення уряду суперечить деяким положенням Конституції та матиме катастрофічні наслідки для економіки. Підприємці вимагають не обмежувати їхню діяльність, а також проводити консультації з їхніми представниками щодо карантину.

“Ми створюємо робочі місця, сплачуємо податки, від держави допомоги ніякої, а крім того, такі обмеження. Це нереально продовжувати діяльність в таких умовах. Серед моїх знайомих вже закрилося шестеро підприємців, якщо такий тиск буде продовжуватися, то і мене це чекає. Здається, легше згорнути свою діяльність, не платити зарплати, ніж тягнути це все в таких умовах. Ресторанний бізнес просто загине, ми вже й так втратили третину клієнтів, ледве пережили весняний карантин, а тут ще такі обмеження”, – каже підприємець Ігор Ковальський.

Додамо, попри дозвіл міської влади на роботу вихідними, підприємців сьогодні перевіряла поліція та держпродспоживслужба. Вони попереджали про застосування штрафів у разі нехтування вимогами постанови головного санітарного лікаря.