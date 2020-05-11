Допомогу на дітей до десяти років можуть отримати фізичні особи підприємці.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Передбачена така допомога для ФОП-ів, які сплатили єдиний соціальний внесок.

Допомогу на дітей виплачуватимуть у розмірах прожиткового мінімуму. Щоб отримати кошти необхідно звернутися з пакетом документів до управлінь соціального захисту населення. Зробити це можна й у дистанційному режимі.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і перебувають на першій чи другій групі системи оподаткування, можуть отримати допомогу на дітей. Мають право на таку допомогу ті фізичні особи-підприємці, які сплатили повністю єдиний соціальний внесок за 2019 рік або від дати реєстрації. Така виплата передбачена для дітей до десяти років. Щоб отримати таку допомогу, підприємцям необхідно звернутися до місцевих управлінь соціального захисту за місцем проживання з таким переліком документів: заява, також потрібна довідка про сплату єдиного соціального внеску. Документи можна залишити у скриньці біля управління соціального захисту, надіслати їх поштою, є можливість передати документи через уповноважених осіб з ОТГ. Також документи можна подати через веб-ресурс соціальної політики. Розмір допомоги буде залежати від віку дитини, тобто вона виплачуватиметься на рівні прожиткових мінімумів. Для дітей до шести років така допомога буде складати 1779 гривень, якщо вік дитини від шести до десяти років, то сума допомоги буде складати 2218 гривень. Така допомога буде виплачуватися у період карантину з травня, а також її можна буде отримати за місяць після завершення карантину», – пояснює Вадим Боярський.

Додамо, допомога на дітей передбачена і безробітним, що перебувають на обліку в центрі зайнятості. Кошти виплачуватимуть з травня, упродовж карантину і за місяць після його завершення.

Софія Романська