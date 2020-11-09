Підприємці анонсували перекриття траси «Тернопіль – Хмельницький – Вінниця» поблизу аеропорту. Учасники акції збираються об 11.00 на нерегульованому пішохідному переході. Таким чином вони вимагають скасування закону про касові апарати.

Протестну акцію ініціюють представники руху Save-ФОП. Вони вже тривалий період борються проти ліквідації спрощеної системи оподаткування, – розповідає голова профспілки підприємців Тернопільського центрального ринку Наталія Шоломейчук. Парламентарі намагаються змусити ФОП-ів застосовувати касові апарати.

«Не знаємо, які ще сюрпризи влада підготує для нас завтра, але наша сила у солідарній підтримці один одного. На дамо їм нас розділяти, будемо солідарними і вийдемо на цей протест, щоб показати, що ми готові боротися і далі, бо інакше доведеться закритися. Влада прийняла нові закони і правила, а як це все втілити на практиці, ще не придумали, але за помилку штраф з підприємця 51 тисяча гривень. У таких умовах працювати неможливо. Вже сотні підприємців закрилося. Сьогоднішні протести – це протести тих, хто працює офіційно і хоче надалі працювати так само».

Нагадаємо, минулого тижня аналогічні протести відбулися під «білим домом» у Тернополі. Підприємці підготували звернення до президента та голови Верховної Ради. Якою буде відповідь, наразі невідомо.