Учора тернопільські підприємці перекривали дорогу “Тернопіль-Хмельницький-Вінниця”. Вони вимагали зберегти спрощену систему оподаткування, мораторію на перевірки, а також скасування вимоги щодо касових апаратів.

Відповідно до змін, які прийняла Верховна Рада України, підприємці другої, третьої і четвертої категорій повинні застосовувати касові апарати у торгівлі. Реалізувати ці вимоги необхідно до кінця року.

«Вже сотні підприємців у нашій області закрилися через неможливість працювати в таких умовах. Після карантину більшість підприємців має значні збитки, а тут ще нововведення, які можуть повністю зруйнувати малий бізнес. На ринку десятки підприємців — перед загрозою закриття. Ми вимагаємо зберегти мікробізнес. Вимагаємо прийняття законів №3853-1 (2), 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Також вимагаємо недопущення закриття малого бізнесу на карантин», – зазначила голова профспілки підприємців центрального ринку Тернополя Наталія Шоломейчук.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, які зобов’язують фізичних осіб-підприємців другої-четвертої категорії у сфері торгівлі і послуг використовувати касові апарати. Цей закон набуде чинності у 2021 році. Чи почують парламентарі протестувальників, побачимо згодом.