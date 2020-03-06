Поширення коронавирусу в певних випадках може бути визнано форс-мажором, наслідки якого не дозволили виконати зобов’язання за економічними договорами.

Про це сказав президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, повідомляє прес-служба ТПП.

За даними Головного управління статистики у Тернопільській області, Китай займав друге місце за обсягами імпорту у Тернопільську область у 2019 році, Італія – шосте.

«Зараз в світі особлива ситуація. У Торгово-промислову палату України надходить велика кількість запитів щодо визнання поширення коронавирусу форс-мажором. Торгово-промислова палата дуже зважено підходить до цього питання і спирається на міжнародну практику і законодавчу базу. У загальному плані – коронавірус, як і грип, не є підставою для засвідчення форс-мажору», – сказав Геннадій Чижиков.

Президент ТПП України зазначив, що можливість засвідчення форс-мажору є.

«Завжди необхідно розуміти, чи призвела окрема обставина до конкретних обмежуючих заходів або наслідків, таких як закриття кордонів, заборона поїздок й інші заходи, вжиті на рівні державної влади, які могли стати причиною неможливості виконання зобов’язань. Але, необхідно врахувати, що відповідно до законодавства України, засвідчення форс-мажорних обставин на підставі загальних ситуацій не передбачено», – додав Геннадій Чижиков.

За його словами, підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше обставин, передбачених законодавством. Серед них – і епідемія. Крім того, форс-мажорні обставини можуть бути визначені сторонами в тексті договорів.

«Наявність в договорах серед форс-мажорів таких обставин, як епідемія, надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я або обмежувальні дії влади, посилює позицію в питаннях визнання фактів, які не дозволяють виконати відповідні зобов’язання. Але при цьому завжди необхідно надати докази того, що коронавірус або заходи по боротьбі з його поширенням є обставинами, які могли стати причиною неможливості виконання зобов’язань», – зазначив президент ТПП України.

Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна звернутися до компетентного органу (торгово-промислову палату) тієї країни, де виникли дані обставини, і отримати відповідний документ (сертифікат або свідоцтво), для можливості пред’явлення його контрагенту згідно з умовами договору.