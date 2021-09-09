З вимогою про збільшення тарифів у громадському транспорті до Тернопільської міської ради звернулись тернопільські перевізники. Вони переконані, що далі працювати з існуючою вартістю проїзду не можливо.

Тернопільський перевізник Андрій Намака відзначив, що в галузі перевезення в приватному транспорті настала надзвичайно важка ситуація. Адже тривалий час тариф залишається немінним. А у зв’язку з локдауном перевізники понесли значні збитки, повідомляють Т1 Новини.

За словами Андрія Намаки значного удару перевізникам завдав локдаун. Тоді діяло обмеження щодо кількості пасажирів, підприємства зайшли у великі борги.

Складна ситуація і щодо паливо-мастильних матеріалів, існуючий тариф не покриває витрат. Компенсацію за перевезення пільгових пасажирів також не здійснюють в повному обсязі, і оборотних коштів у підприємства зараз немає. Як наслідок, виникли проблеми з оплатою і запчастин, і палива, і податків – нарахування за заробітну плату. Особливо це було відчутно у період локдауну, коли поступлень взагалі не було.

Така ж ситуація склалась і у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс». 47 тролейбусів та 38 автобусів щоденно виходять на маршрут. Транспорт працював під час карантину, однак, як заявила начальниця відділу КП «Тернопільелектротранс» Тетяна Фурман, останніх кілька місяців підприємство працює у збиток.

Як пояснила Тетяна Фурман, виникає питання затримки виплати заробітної плати працівників. Йде мова про несплату обов’язкових податків, платежів та зборів, які потрібні. На сьогодні є заборгованість розрахунків з постачальниками за запчастини, паливо, розрахунки за електроенергію.

Тетяна Фурман додала, що в інших містах, до прикладу, Івано-Франківську, Вінниці, вартість проїзду у громадському транспорті уже давно підвищили до 10 гривень. Таким же вважають оптимальний тариф і у Тернополі. Перевізники вимагають підвищити тариф у маршрутках до 12 гривень, у тролейбусах та комунальних автобусах до 10 гривень.

Начальник управління транспорту та зв’язку Тернопільської міськради Олег Вітрук заявив, що перевізники звернулись до чиновників уже повторно. Вони ще місяць тому подали розрахунки вартості проїзду. Він був на рівні більше 12 гривень, залежно від витрат доходів кожного підприємства.

Ці розрахунки, підкреслив Олег Вітрук, вивчають спільно з управлінням економіки. Їх детально аналізують для того, щоб перевірити і продумати економічно-обгрунтовані тарифи для проїзду у Тернополі.

Ситуація загострюється і через зиму, і через ймовірний осінній локдаун, кажуть тернопільські перевізники. Тому очікують на остаточні рішення щодо збільшення вартості проїзду у громадському транспорті Тернополя. Востаннє у нашому місті вартість проїзду змінювали ще у 2018 році.