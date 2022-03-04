З листопада минулого року тернопільські перевізники отримують компенсацію з міського бюджету за надані ними послуги. Компенсація нараховується відповідно до наїждженого кілометражу.

У грудні минулого року на виконкомі до Методики розрахунку компенсації внесли зміни. Щоб скоригувати суму покілометрової оплати, ввели коефіцієнт графіку руху і коефіцієнт виплати зарплати водіям. А на черговому засіданні виконкому 2 березня 2022 року один із коефіцієнтів вилучили.

– Ми вносимо зміни у Методику розрахунку компенсації, – пояснив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Зміни стосуються коригуючого коефіцієнта, який застосовувався до перевізників громади. Пропонується з 24 лютого коефіцієнт графіку руху не застосовувати. Це зумовлено тим, що виконувати графіки руху на 100% в умовах воєнного стану інколи об’єктивно неможливо. Компенсація перевізникам виплачуватиметься за фактично виконані кілометри. Коефіцієнт нарахування зарплати залишається без змін. Зарплата водіїв має нараховуватися у розмірі 20 тисяч гривень. Все що буде нараховуватися менше будемо коригувати компенсацією за пасажирські перевезення.