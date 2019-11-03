Курси англійської мови для тернополян літнього віку проводять у Тернополі.

Заняття відбуваються на факультеті англійської мови у рамках «Університету третього віку». Бажання подорожувати та спілкуватися з іноземцями мотивує вчитися і старших людей.

Заняття англійської мови для людей поважного віку організовує Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування. Навчання проходить на факультеті англійської мови двічі на тиждень, – розповідають координатори.

«Вивчення англійської мови відбувається у двох групах. Люди «елегантного віку» із задоволенням відвідують навчання, молоді «викладачі» – волонтери знайшли ідеальний підхід до кожного «студента», це сприяє швидкому засвоєнню поданого матеріалу! Бажання подорожувати світом та вміти спілкуватися з іноземцями мотивує вчитися в золотому віці!. Щиро вдячні волонтерам за співпрацю з іноземцями». Приєднатися до занять англійської мови можна всім охочим мешканцям поважного віку. Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування працює за адресою: Лисенка, 8.

Софія Романська