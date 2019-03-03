Тернопільські пенсіонери отримають додаткові виплати завдяки “євробляхерам”

03/03/2019 Розмір тексту:

Тернопільські пенсіонери отримають додаткові виплати у розмірі 2400 гривень. Нарахування пройде у два етапи: березні та квітні. Виплати передбачені тим особам, які отримують мінімальну і нижче мінімальної пенсії.

Як пояснили в обласному управлінні Пенсійного Фонду України, виплати проведуть тим особам, які мають великий страховий стаж: понад 35 років у чоловіків та 30 років – у жінок, але з причин низької зарплати не отримають проіндексованої виплати згідно Закону.

«Додаткова виплата буде складати 2400 гривень (два транші: 1200 березень та 1200 квітень). Така сума – це фактично ті кошти, які українцям не заплатили у 2015-2016 роках, коли була зупинена індексація пенсії».

Додамо, гроші для проведення цієї індексації Пенсійний Фонд отримав в результаті надходжень до бюджету від розмитнених автомобілів на іноземній реєстрації. До слова, на Тернопільщині розмитнено майже 4500 «євроблях» за пільговий період, коли діяло 50% знижки. В результаті з нашого регіону до бюджету надійшло майже 450 мільйонів гривень.

Софія Романська