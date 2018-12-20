Тернопільські педагоги і медики до кінця року будуть із зарплатами

19/12/2018 Розмір тексту:

Майже 20 мільйонів гривень перерозподілили у бюджеті на 2018 рік. Відповідні зміни внесли до фінансового документу під час засідання 31 сесії Тернопільської міської ради. Це питання депутати розглянули найпершим.

– З метою успішного завершення бюджетного року, недопущення заборгованості із зарплати у бюджетній сфері, проектом рішенням внесені зміни у загальній сумі 19 мільйонів 792,1 тисяча гривень, – повідомила Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – В тому числі за рахунок внутрішніх перекидок по головних розпорядниках коштів на суму 19 мільйонів 187,6 тисяч гривень, а також за рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду по коштах пайової участі у сумі 604,5 тисячі. Із цих коштів на виплату зарплати направлено 10 мільйонів 593,6 тисяч гривень, в тому числі працівникам освіти – 5 мільйонів 80,1 тисяча гривень, працівникам охорони здоров’я – 5 мільйонів 513,5 тисяч.

Міський голова Сергій Надал наголосив, що завдяки внесеним змінам питання зарплати працівників бюджетної сфери до кінця року повністю вирішено, і вчителі та лікарі будуть із зарплатами.

Ще понад шість мільйонів гривень розподілені наступним чином: на виплату компенсації за пільгове перевезення в електротранспорті – 1 мільйон 640 тисяч гривень, на відшкодування пільг зв’язку – 321 тисяча, на фінансову підтримку КП «Тернопільелектротранс» – 2 мільйони 363,9 тисяч, на виплату грошової допомоги контрактникам – 525 тисяч гривень, на освітлення зоокутка у парку «Топільче» – 375,5 тисяч, на закупівлю обігрівача для палацу культури «Березіль» – 158,4 тисячі, на реалізацію програми «Культурна спадщина» – 90 тисяч, на капітальний ремонт житлового фонду – 960 тисяч, для ДЮСШ з греко-римської боротьби на закупівлю інвентаря – 150 тисяч гривень.

Внесення змін до бюджету на 2018 рік підтримали 34 депутати.

Ольга Трач

Фото автора