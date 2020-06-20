Чотири маскувальні сітки сплели для українських захисників тернопільські студенти. Реалізувати це майбутнім історикам вдалося ще до карантину. Доставлять сітки на передову волонтери.

Як розповів координатор волонтерської роботи, доцент ТНПУ Володимир Кіцак, сітки використовують для маскування спостережних пунктів та бронетехніки у зоні операції об’єднаних сил. На лінії вогню такі матеріали необхідні.

«Цього разу студенти виготовили чотири маскувальні сітки площею 140 метрів квадратних. Працювали ще до запровадження карантину. Таким чином виконали прохання нашого друга, який служить у розвідувальному батальйоні. Сподіваємося, що наші сітки маскуватимуть воїнів від очей супротивника».

Додамо, тернопільські студенти виготовляють маскувальні сітки для українського війська від початку антитерористичної операції. Військові використовують їх на території бойових дій, щоб захиститися від ворога.

Софія Романська