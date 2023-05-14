Тернопільські патрульні знайшли в парку гаманець і повернули його власнику

Тернопільські патрульні знайшли та повернули власнику загублений гаманець з документами.

У п’ятницю, слідкуючи за дотриманням громадського порядку на території паркової зони, патрульні помітили на землі чоловічий гаманець. Інспектори виявили всередині документи власника, встановили його контактний телефон та повідомили чоловіка про знахідку.

Громадянин прибув на місце події, забрав втрачений гаманець з документами та щиро подякував патрульним за допомогу. Про це повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Тернопільській області.