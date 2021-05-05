Нічна зміна патрульних розпочалася зі здійснення маленької мрії.

Під час патрулювання на вулиці Пушкіна до інспекторів звернулися батьки маленького Олексія із незвичним проханням. Вони розповіли, що хлопчик захоплюється роботою патрульних, колекціонує поліцейські автомобілі та мріє поспілкуватися з охоронцями порядку.

Інспектори з радістю познайомилися із малечею, показали йому службовий автомобіль, продемонстрували спецсигнали, проблискові маячки та пригостили солодощами.

“Патрульна поліція Тернопільської області з радістю здійснює мрії маленьких майбутніх поліцейських. Адже патрульний — друг та надійний помічник, який завжди готовий прийти на допомогу”, – зазначають у патрульній поліції.