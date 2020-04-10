«Здай кров — врятуй життя», – акцію під такою назвою влаштували працівники патрульної поліції області. Вони здали кров для хворих жителів краю, жертв ДТП, травмованих осіб.

В умовах карантину питання нестачі донорської крові стоїть дуже гостро, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Оскільки в цей період донорів поменшало.

«Є багато дітей та дорослих, яким щодня життєво необхідно здійснювати переливання крові. Наші патрульні вже давно стали добрими друзями центру служби переливання крові. Сьогодні наші працівники також подали гарний приклад та зробили свій вклад до банку крові, щоб кожен, чиє життя та здоров’я залежить від доброї волі донорів — почував себе у безпеці. Як от жінка, котра побачивши інспекторів, які виявили бажання стати донорами, попрохала їх здати кров для неї. Звісно, наші колеги з радістю їй допомогли».

Як повідомили у поліції області, серед патрульних є чимало активних донорів, які здають кров регулярно. Часто її використовують для жертв аварій, яким терміново потрібне переливання крові, або ж для осіб, що тяжко травмувалися на виробництві.

Софія Романська