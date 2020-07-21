«Здай кров — врятуй життя», – до акції під такою назвою долучилися тернопільські патрульні. Вони стали донорами для постраждалих у ДТП, а також від сімейного насильства.

Тернопільські патрульні долучаються до акцій з донорства крові регулярно, – розповіла речниця Патрульної поліції Катерина Метельська. Оскільки під час несення служби патрульним нерідко доводиться надавати першу домедичну допомогу постраждалим у ДТП, від сімейного насильства чи громадянам, що зазнали різних травмувань. Відтак правоохоронці розуміють потреби в донорській крові у лікарнях. Своїм прикладом вони закликають жителів області приєднуватися до акції «Здай кров – врятуй життя».

Під час карантину на Тернопільщині поменшало донорів, – зазначив виконувач обов’язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко. Відтак запаси крові зменшилися. «Можливо, люди бояться під час карантину приходити. Проте хочу запевнити, що процедура повністю безпечна. Ми працюємо із захисними засобами, дотримуємося усіх санітарно-епідеміологічних норм. Відтак всі страхи є марними”.

Охочих стати донорами просять звертатися до центрів служби крові, які працюють по буднях у першій половині дня.

Софія Романська