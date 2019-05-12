«Здай кров – врятуй життя», – Всеукраїнську акцію під такою назвою проводять на Тернопільщині. Долучилися до неї і патрульні поліцейські. Вони здали кров для жертв автомобільних аварій.

Поліцейські не вперше долучаються до акції «Здай кров – врятуй життя», – каже прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. Оскільки вони розуміють цінність донорської крові у критичні моменти.

«У рамках акції здачі крові для людей, які постраждали внаслідок автопригод, поліцейські завітали до Тернопільського обласного центру переливання крові. Про те, наскільки важлива донорська кров, патрульні знають не з чуток, оскільки неодноразово отримували виклики про дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Деякі інспектори уже не вперше долучаються до цієї почесної місії не лише у рамках акцій, але і в позаробочий час».

Долучитися до акції «Здай кров – врятуй життя» можуть всі охочі жителі краю. Для цього необхідно звернутися до центрів переливання крові.

Софія Романська