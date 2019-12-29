Тернопільські патрульні відвідали геріатричний будинок у селі Галущинці Підволочиського району. Вони привезли подарунки вихованцям цього закладу.

«Ранок в інспекторів управління патрульної поліції та нашого капелана розпочався доволі емоційно та насичено. Вони завітали в гості до людей похилого віку у геріатричний притулок, який знаходиться у селі Галущинці Тернопільської області», – розповідає речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига. Відвідини влаштували з нагоди Нового року та Різдва. «З усмішкою на обличчі та щирістю в очах зустріли поліцейських. Багато розмов та розповідей лунало у холі будинку, а спільна коляда і солодкі подарунки, подарували усім присутнім святковий та піднесений настрій. У кожного з них — своя доля, яка склалася по різному. За їх плечима — немало прожитих років та не одна сотня повчальних історій. У їх серцях – любов до всіх, хто оточує. Давайте не будемо залишатися байдужими до тих людей, які потребують нашої турботи, підтримки, теплих та добрих слів».

Благодійні акції з нагоди свят організували і працівники ГУ Нацполіції в області. Вони зустрілися зі школярами та вихованцями інтернатів.

Софія Романська