Тернопільські патрульні відстежують дотримання правил дорожнього руху пішоходами. Порушників притягують до відповідальності.

За порушення правил дорожнього руху пішоходів чекають штрафи у розмірі 255 гривень.

Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, інспектори слідкують за дотриманням правил та у разі порушень притягують до адміністративної відповідальності. “Пішоходи також є учасниками дорожнього руху і зобов’язані дотримуватися правил. Зокрема, вони повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світловідбиваючі елементи. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора”.

Додамо, пішоходам заборонено раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, також не можна рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.