Тернопільські патрульні врятували жінку з пожежі.

Вчора близько 5-ї години ранку, патрулюючи на проспекті С. Бандери, інспектори почули крики про допомогу. З вікна одного з приватних будинків жінка кричала, що в її помешканні пожежа та вона не може вийти на вулицю.

Поліцейські миттєво подалися на допомогу. Через вікно вони дістали з вогню 63-річну громадянку. Окрім жінки, патрульні врятували ще домашніх тварин: собаку та двох котів.

Інспектори, з дозволу власниці, вибили двері до будинку, щоб спробувати загасити пожежу. На подвір’ї була можливість набрати води, тож патрульні самотужки змогли побороти полум’я.

“Дякуємо нашим колегам Віталію Сушку, Володимиру Сенюку, Миколі Зеленецькому та Ірині Мельничук за оперативність, професійність, відвагу та самовідданість під час виконання службових обов’язків”, – зазначають у патрульній поліції Тернопільщини.