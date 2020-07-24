Прокуратура області провела перевірку діяльності працівників Управління патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції щодо додержання вимог законодавства про адміністративні правопорушення під час застосування заходів примусового характеру.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, за результатами цієї перевірки встановлено ряд порушень вимог закону щодо порядку адміністративного затримання та доставлення громадян, складання протоколів про адміністративні правопорушення та інші.

Так, виявлено грубе порушення у здійсненні працівниками патрульної поліції адміністративного затримання особи понад термін, встановлений законом.

З’ясовано, що в окремих протоколах про адміністративне затримання громадян не вказуються час звільнення правопорушників, що не відповідає вимогам КУпАП та позбавляє можливості з’ясувати час адміністративного затримання.

У порушення вимог закону, працівниками управління патрульної поліції допускаються випадки неповідомлення про затримання та фактичне місце перебування затриманої особи їх рідних та близьких. Непоодинокими є випадки не роз’яснення затриманим їхніх прав.

Прокуратура області, за результатами перевірки, внесла на адресу керівництва Управління патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції, документ прокурорського реагування з вимогою усунення виявлених порушень закону та притягнення винних осіб до відповідальності. За результатом розгляду останнього до дисциплінарної відповідальності притягнули 5 службових осіб.

Загалом, з початку 2020 року, прокуратура Тернопільської області внесла 14 документів реагування на цьому напрямку роботи, до дисциплінарної відповідальності притягнули 20 поліцейських.