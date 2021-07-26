Патрульна поліція Тернопільщини оприлюднила фото з чергової ДТП.

Ця пригода сталася у п’ятницю поблизу села Ступки. Там зіткнулися автомобілі Mercedes Benz Sprinter та Mercedes Benz Vito.

Патрульні з’ясували, що водій Mercedes Benz Sprinter не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення із Mercedes Benz Vito. На чоловіка склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Та примітним є характерне ушкодження лобового скла зазначеного автомобіля.

“Такі “відбитки” залишає непристебнутий ремінь безпеки. На щастя, водій не отримав травм, але інколи дорога може зіграти злий жарт”, – зауважують у патрульній поліції.