Тернопільські патрульні за здоровий спосіб життя, – таку акцію провели в обласному центрі.

Поліцейські зустрілися з місцевими велосипедистами, щоб поспілкуватися про безпечні умови пересування на двоколісному транспорті дорогами міста.

У темну пору доби велосипед має бути укомплектований світловідбивачами (катафотами): спереду — білого, по боках — жовтогарячого, позаду — червоного кольору, – наголошували патрульні поліцейські. Оскільки світловідбиваючі елементи – це ефективна світлова практика протидії смертності ДТП. Відтак нехтувати цими засобами не варто особливо тим, хто пересувається на велосипеді темної пори доби.

У рамках проекту «100 пунктів безпеки» тернопільським велосипедистам роздали світлоповертаючі елементи для двоколісних немоторних та електромоторних транспортних засобів. Також під час акції тернопільські велосипедисти разом з патрульними проїхалися двоколісним транспортом набережною Тернопільського ставу.

Софія Романська