Подія трапилася на вулиці Руській. Інспектори побачили транспортний засіб Honda Dio, водій якого, їхав з порушенням Правил дорожнього руху: був без мотошолома та маневрував всією проїзною частиною дороги.

Зупинивши кермувальника, та поспілкувавшись з ним, патрульні помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння (поведінка, що не відповідає обстановці, виражене тремтіння пальців рук, почервоніння обличчя). Після запитань поліцейських про те, чи вживав чоловік заборонені речовини, останній подався навтьоки. Патрульні наздогнали та затримали правопорушника.

40-річному тернополянину запропонували пройти огляд на визначення стану наркотичного сп’яніння у найближчому медичному закладі, однак той відмовився. Також, патрульні з’ясували, що водій взагалі позбавлений права керування за аналогічне правопорушення, яке вчинив раніше.

На громадянина інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані) та постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (Керування особою, яка позбавлена права керування транспортним засобом).