Тернопільські патрульні допомогли врятувати жінку, у якої стався інсульт

Тернопільські патрульні організували супровід автомобіля з жінкою, яка потребувала медичної допомоги.

У суботу, 31 липня, на спецлінію 102, звернувся схвильований чоловік, який повідомив про те, що йому терміново потрібна допомога поліцейських.

Патрульні, зв’язавшись із заявником в телефонному режимі, з’ясували, що у нього в автомобілі перебуває його дружина, в якої, ймовірно, трапився інсульт. Чоловік попросив супроводити їх до медичного закладу.

Охоронці порядку, уточнили місце перебування заявника, та не гаючи часу, під звуки поліцейських сирен супроводили автомобіль, до лікарні, де передали жінку лікарям.

“Висловлюємо подяку усім водіям, які свідомо надавали дорогу службовому автомобілю з увімкненими проблисковими маячками та спецсигналами”, – зазначають у патрульній поліції.