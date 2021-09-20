Два електромобілі спеціального призначення отримали для роботи працівники муніципальної інспекції. Призначені вони для патрулювання парків, зелених та пішохідних зон міста.

Наявність такого транспорту, за словами начальника муніципальної інспекції Ігоря Максиміва, дозволить оперативніше реагувати на порушення.

– Ці електроавтомобілі не призначені для користування на дорогах загального значення, – каже Ігор Максимів. – Їх можна використовувати на пішохідних зонах, у парках та інших місяцях, під час проведення масових заходів. Це хороший інструмент для покращення оперативності нашої роботи. В основному плануємо використовувати їх у парку Шевченка та ландшафтному парку «Загребелля», оскільки є необхідність проводити профілактичні бесіди з риболовами, та для попередження інших порушень: підпалів, засмічення територій, порушення громадського порядку. Для парку такі транспортні засоби підходять добре, чи використовуватиме їх для інших локацій покаже практика. Ці електрокари мають швидкість не більше 45 кілометрів за годину, їхати з більшою швидкістю вони не зможуть, тому на дорогах загального значення їх не використовують. Вони значно легші за звичайні транспортні засоби, тому нищити доріжки у парках не будуть, а в суху погоду навіть не будуть пошкоджувати газони. Місце для їх зарядки облаштуємо на території КП «Об’єднання парків культури і відпочинку».

Електрокари міськраді передала одна із фірм, яка представляє соціально-відповідальний бізнес. У Тернополі, як зауважив міський голова Сергій Надал, є більше 300 гектарів паркових зон і ці транспортні засоби призначені для того, щоб інсектори могли оперативно їх об’їхати. Вони не призначені для затримання чи перевезення порушників, а тільки для переміщення муніципальних інспекторів, одне із завдань яких слідкувати за дотриманням правил благоустрою.

Одного заряду такого транспортного засобу вистачає на 100 кілометрів. Вони також обладнані проблисковими маячками та гучномовцями.