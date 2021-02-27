Чемпіонат України з легкої атлетики зібрав у Сумах юних параспортсменів з різних областей. Тернопільські бігуни вибороли десять медалей.

На Чемпіонаті змагалися спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору, розумового і фізичного розвитку. У двох перших нозологіях гідно постояли за честь збірної області вихованці тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт».

Як повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільської області, змагання проводилися в особистому заліку серед чоловіків і жінок, окремо за класами і нозологіями інвалідності.

“Нашим землякам виявилося під силу завоювати одну золоту, п’ять срібних і чотири бронзові медалі. Зачин зробили атлети з ураженням опорно-рухового апарату. У вирішальному забігу на 200 метрів підопічна заслуженого тренера України Івана Салука Юлія Кравчук фінішувала другою, а в спринті на 60 метрів показала п’ятий результат. Не підвів і Дмитро Морський, яким опікується Віктор Ворко. У спринті показав аналогічний з Юлією результат, на 200-метрівці ж виборов шосте місце. Як завжди, конкурентноздатними стали і наші атлети з порушеннями розумового і фізичного розвитку. Хоча найкращій із них, майстрині спорту міжнародного класу Ользі Зазуляк і не вдалося цього разу піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани”.

Переможці змагань мірятимуться силами на міжнародних чемпіонатах. А підопічна заслуженого тренера України Михайла Васірука Руслана Муравська завдяки перемозі в Сумах забронювала місце в національній збірній Україні.