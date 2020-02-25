“Зупини українофобію міністра освіти Новосад!”, – акцію під такою назвою організовують у столиці 26 лютого.

Під міністерством освіти об 11:00 зберуться вчителі з різних областей України. Збираються протестувати і педагоги з Тернопільщини.

МОН оголосило про намір припинити фінансування малокомплектних шкіл у 2020-му році. Зокрема, цьогоріч можуть закрити ті школи, у яких навчається менше тридцяти учнів, а у 2021 році така доля чекає навчальні заклади, де менше п’ятдесяти учнів, – зазначає співкоординаторка акції Людмила Марчук. Упродовж трьох років це призведе до закриття десятків тисяч шкіл, масового звільнення педагогів.

«Міністр Новосад оголосила про заплановане скорочення 70 тис. вчителів, а про підвищення зарплат взагалі не йдеться. При цьому вона жаліється на низьку зарплату у 36 тис. грн., стотисячні премії, хоча недавно купила собі квартиру у Києві. А ще вона просуває згубну для психіки дітей ідеологію гендеру, бореться проти популяризації патріотичних і сімейних цінностей у підручниках. Проти такої політики виступає також Всеукраїнська рада церков. Окрім цього, вона малограмотна, пише з помилками, жодного дня не працювала у школі. Вважаємо, що такий міністр не потрібен Україні, будемо вимагати її відставки».

Софія Романська