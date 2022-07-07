Триває всебічна підтримка військовослужбовців ЗСУ, які від початку повномасштабної війни захищають українську землю від російських загарбників.

Для злагодженості дій у виконанні бойових завдань нашими захисниками, сьогодні, 6 липня, від освітян Тернополя передано два вантажних мікроавтобуси Volkswagen Transporter.

«Ми всі надзвичайно гордимося тими військовими підрозділами, що сформовані на базі Тернополя, вони з гідністю та честю захищають Україну від російського окупанта. Тернопільська артилерійська бригада вже впродовж восьми років також на передовій по всій лінії фронту, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Завдяки освітянській спільноті міста сьогодні ці два повнопривідних вантажних мікроавтобуси передаються нашій артбригаді. Долучилися до придбання транспорту як педагоги шкіл, так й вихователі дошкільних навчальних закладів. Тож уже найближчими днями транспорт буде використовуватися на передовій. Висловлюю щирі слова подяки небайдужим освітянам, меценатам та усім тернополянам, котрі продовжують робити вклад в Українську перемогу. Ми обов’язково її здобудемо!».

Водночас військовослужбовці зазначають, що наразі потреба є саме у таких автомобілях, адже їхні тактико-технічні характеристики найкраще підходять для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, раніше від педагогічних колективів загальноосвітніх закладів та дошкільних навчальних закладів нашим військовослужбовцям будо передано два автомобілі марок Mitsubishi Outlander та Volvо.