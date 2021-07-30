Конкурс кращих практик в багатоквартирному житловому фонді триває у Тернополі. Проводять його серед ОСББ та серед інших управителів житлового фонду.

У кожній з категорій буде визначено переможців у трьох номінаціях: «Екологія, озеленення та комплексний благоустрій будинку»; «Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії у будинку»; «Добросусідство».

– До 1 серпня 2021 року ми приймаємо заявки на участь у конкурсі, – розповіла Олеся Чванкіна, депутатка тернопільської міськради, ініціаторка конкурсу. – Ми вже отримали 14 заявок, втому числі дві від управлінських компаній і очікуємо на ще одну від них. Найбільше заявок надійшло на номінацію «Екологія, озеленення та комплексний благоустрій будинку». Особливих вимог для участі у конкурсі немає. Має бути активний голова правління, активні мешканці. Необхідно подати опис досягнень, фотографії, вказати контакти і надіслати все це на електронну пошту gkge@ukr.net з назвою листа «Заявка на Конкурс». Кращі практики отримають грошові винагороди.

Детальніше про заповнення заявки можна прочитати у Положенні про конкурс. За перше місце переможці отримають – по 10 тисяч гривень, за друге – по 6, за третє – по 5 тисяч гривень. Переможців обиратиме конкурсна комісія за певними критеріями. До 20 серпня конкурсна комісія оцінюватиме подані заявки, а 28 серпня відбудеться нагородження переможців.