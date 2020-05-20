Оперативники Тернопільського управління СБУ відправилася на ротацію у зону ООС. Вони змінять своїх колег, що служать на Східній Україні тривалий період.

Дорогу оперативників поблагословили священики, також попрощатися прийшли рідні, друзі, представники влади. Бійцям побажали успішного виконання завдань і щасливого повернення.

«Дякую усім захисникам! Ви є прикладом для усіх українців, як потрібно любити свою країну та бути справжніми патріотами. Просимо Бога, щоб працівники СБУ, які сьогодні захищають нашу безпеку на російсько-українському фронті, та усі воїни України, поверталися живими і неушкодженими», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Оперативники СБУ виконуватимуть спеціальні завдання контррозвідки на територіях, які безпосередньо межують із окремими районами Луганської і Донецької областей, що тимчасово контролюються бойовиками.

Софія Романська