Таблетки метадону, соннату та димедролу під час санкціонованого обшуку під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури вилучили оперативники управління протидії наркозлочинності в жителів обласного центру.

Двоє чоловіків, 1980 та 1967 років народження, “відкрили” власний бізнес з продажу наркотичних речовин.

За словами начальника УПН в Тернопільській області Михайла Димиди, за незаконною діяльністю тернополян оперативники стежили впродовж кількох місяців, перевіряючи та документуючи необхідну інформацію.

У ході роботи стало відомо, що “бізнесмени” – ін’єкційні наркомани з великим стажем, обидвоє неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за наркозлочини, а також проходять замісну терапію. Правоохоронці припускають, що жителі обласного центру продавали сильнодіючі лікарські засоби, а саме метадон, який отримували під час лікування у спеццентрі.

Звідки діставали інші наркотичні засоби, встановить слідство. Уже відомо, що за таблетку вони просили від 80 до 100 гривень. Під час обшуку у них вилучили заготовлені для продажу шприци, ймовірно підроблені рецепти, та обладнання для ін’єкцій. Молодшому учаснику торгів обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, а п’ятдесятидворічному чоловікові – тримання під вартою.

За даним фактом триває слідство відповідно до статей 307 частина 2 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно та 321 частина 1 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.