Тернопільські нардепи розділилися у земельному питанні
21/12/2018 0
Розмір тексту:
20 грудня Верховна Рада України ще на рік продовжила мораторій на продаж земельних паїв.
Законопроект підтримав 231 народний обранець. Цікаво, що позиція тернопільських нардепів з цього принципового питання була різною. За продовження мораторію проголосували порошенківці Олег Барна та Микола Люшняк, свободівець Михайло Головко, самопомічець Тарас Пастух і радикал Юрій Чижмарь.
Утримався порошенківець Ігор Побер. Його колега по фракції Тарас Юрик не голосував, а картка Романа Заставного була відсутньою.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...