Тернопільські нардепи розділилися у земельному питанні

21/12/2018 Розмір тексту:

20 грудня Верховна Рада України ще на рік продовжила мораторій на продаж земельних паїв.

Законопроект підтримав 231 народний обранець. Цікаво, що позиція тернопільських нардепів з цього принципового питання була різною. За продовження мораторію проголосували порошенківці Олег Барна та Микола Люшняк, свободівець Михайло Головко, самопомічець Тарас Пастух і радикал Юрій Чижмарь.

Утримався порошенківець Ігор Побер. Його колега по фракції Тарас Юрик не голосував, а картка Романа Заставного була відсутньою.