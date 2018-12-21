Тернопільські нардепи розділилися у земельному питанні

21/12/2018 0
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20 грудня Верховна Рада України ще на рік продовжила мораторій на продаж земельних паїв.

Законопроект підтримав 231 народний обранець. Цікаво, що позиція тернопільських нардепів з цього принципового питання була різною. За продовження мораторію проголосували порошенківці Олег Барна та Микола Люшняк, свободівець Михайло Головко, самопомічець Тарас Пастух і радикал Юрій Чижмарь.

Утримався порошенківець Ігор Побер. Його колега по фракції Тарас  Юрик  не голосував, а картка Романа Заставного була відсутньою.

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