Тернопільські рятувальники тренуються діяти в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

11-12 червня на Тернопільщині відбулися практичні тренування з рятувальниками, відібраними до складу зведеної групи з реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру на території Тернопільської та за необхідністю в інших регіонах України. У сфері відповідальності цього підрозділу – ліквідація наслідків ворожих ракетних обстрілів, розбір завалів, проведення пошуково-рятувальних робіт, у тому числі й на висотах.

Навчання організували з метою надання учасникам технічних та практичних знань, для підвищення рівня їх навичок та компетенції в проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з дотриманням сучасних міжнародних стандартів INSARAG.

Учасників ознайомлювали з різноманітними способами порятунку людей, що постраждали внаслідок ракетних атак. Їх вчили оцінювати ризики та здійснювати моніторинг. Демонстрували особливості роботи спеціального обладнання та засобів для технічного пошуку. Відпрацьовували способи виявлення постраждалих за допомогою оклику, сейсмологічної системи виявлення постраждалих під завалами, а також з використанням камери для візуального пошуку в порожнечах і місцях з обмеженим доступом. Значну увагу було приділено особливостям проведення рятувальних робіт в завалах будівель та на висотах з використанням альпіністського обладнання.

Такі тренування є надзвичайно важливими для забезпечення готовності наших рятувальників до виконання найскладніших завдань, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій, що виникають через воєнні дії.