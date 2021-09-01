У КНП “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина” Тернопільської обласної ради” передчасно з’явилось на світ крихітне немовля. Вага дівчинки на момент її народження становила лише 560 грамів. Лікарі приймали пологи на 26 тижні вагітності матері.

В перинатальному центрі повідомляють, що дівчинка в них перебувала більше 2 місяців, передає Файне місто.

Перш за все я хочу наголосити на тому, що наше завдання стоїть наступне – дати батькам живу, здорову, доношену дитину. Оскільки термін вагітності, при якій було розроджено цю маму, складав 26-27 тижнів, то, звичайно, дитинка була народжена недоношеною. Тому велика праця і зусилля були прикладені колективом неонотологів, які 67 днів працювали над тим, щоб дитина з 540 грам на сьогодні мала 1 кг 600 г і ми далі могли переводити її на наступні етапи для того, щоб вона могла продовжувати далі жити, – повідомляє Генеральний директор обласного перинатального центу “Мати і дитина” Віктор Овчарук

Дитину на даний момент вже переводять в обласну дитячу лікарню, де вона залишатиметься під наглядом лікарів.

Сьогодні, 1 вересня, ми переводимо на наступний етап лікування нашу вихованицю, нашу маленьку красуню Анічку, яка народилася 67 днів тому з екстремально низькою масою тіла – 540 грамів. І ось довгих цих 66 днів, ввесь наш колектив боровся за життя, за якість життя цього малюка. Батьки нам допомагали, приходили щодня по декілька разів. Вони брали участь у догляді, у годуванні, виходжували методом кенгуру мама з татом разом. І ми раді цьому, що ще одній сім’ї подарували щастя материнства. Хай таке важке, таке довготривале, але тим не менш дуже цінне, – каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина” Тернопільської обласної ради”

Також у перинатальному центрі інформують, що кожного року народжується близько 30-50 діток з екстремальною масою до 1 кг. Хоч не всіх вдається врятувати, але цей відсоток є низьким. Завідувачка розповідає, що працівники дуже раді тому, що діти, які народилися в їхньому центрі, на даний момент ростуть здоровими. Галина Лемега та Неля Скубенко навіть створили настінний колаж зі світлинами недоношених діток, які вперше побачили світ у їх центрі.