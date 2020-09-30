Днями хірурги однієї з тернопільських лікарень провели унікальну операцію.

Медики КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” надали допомогу пацієнтці з жовчнокам’яною хворобою та злоякісною пухлиною в кишечнику. Їй були проведені всі необхідні дослідження і проведена операція, пише Znaj.ua.

Жінка у віці 60 років звернулася до лікарів зі скаргами на болі в правому підребер’ї, пожовтіння шкіри, нудоту і блювоту, слабкість і складнощі з випорожненням кишечника. Під час комп’ютерної томографії була виявлена не тільки жовчнокам’яна хвороба, а й інші патології в роботі травної системи. Також медики виявили новоутворення в прямій кишці з розвитком частково непрохідності.

Команда хірургів і анестезіологів взялася за роботу над патологіями даної пацієнтки. Хірург Дмитро Осачук провів жінці відразу кілька оперативних втручань-жінці видалили камені і очистили жовчні протоки від включень, а також провели резекцію товстої кишки і ліквідували пухлину. Ці та інші втручання зайняли у хірургів 3 години.

Унікальність операції полягає в тому, що пацієнтці одночасно провели втручання в роботу декількох органів. Також таке втручання стало можливо завдяки роботі сучасної техніки, якою обладнана лікарня.