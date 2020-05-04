Тернопільські медики, котрі борються з коронавірусом, отримали премію в розмірі 10 тисяч гривень.
Про це повідомив міський штаб для боротьби з коронавірусом.
У штабі зазначають, що премії отримали понад три сотні медиків лікарень міста, які задіяні в боротьбі з коронавірусом.
Гроші на премії виділили з міського бюджету.
Читайте на цю тему:
Ще четверо тернопільських медиків заразилися коронавірусом
“У Почаєві медики лікують хворих на COVID-19 за кошти благодійників”, – Василь Чашка
Обіцянка-цяцянка: скільки насправді платять медикам, котрі лікують хворих на коронавірус. ФОТО