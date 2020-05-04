Тернопільські медики, котрі борються з коронавірусом, отримали премію в розмірі 10 тисяч гривень.

Про це повідомив міський штаб для боротьби з коронавірусом.

У штабі зазначають, що премії отримали понад три сотні медиків лікарень міста, які задіяні в боротьбі з коронавірусом.

Гроші на премії виділили з міського бюджету.

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