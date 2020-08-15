Носити маски та дотримуватися санітарних норм закликають лікарі обласного центру громадського здоров’я.

Вони долучилися до всесвітнього флешмобу #WearMask. І цим закликають жителів краю підтримати їхню ініціативу.

За умовами флешмобу, необхідно одягнути маску, сфотографуватися або зробити відео та поширити це у соціальних мережах, додавши хештег #WearMask. Втім, щоб захиститися від інфекції, необхідно дотримуватися й інших правил, – зазначає завідувачка відділення інформаційно-комунікаційної роботи центру громадського здоров’я Наталія Харченко. Зокрема, потрібно користуватися засобами дезінфекції. «Самі по собі маски не можуть захистити від зараження COVID-19. Не забудьте також мити руки з милом, користуватися засобами для дезінфекції рук та дотримуватись фізичної дистанції. Захистіть себе та своїх близьких від COVID-19. Адже, майбутнє без COVID-19 залежить від кожного з нас! Затегайте друзів, щоб вони долучилися до флешмобу».

Нагадаємо, особливої популярної набув флешмоб в Америці. А загалом до ініціативи долучилося більше мільйона людей.

Софія Романська